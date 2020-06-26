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Виктор Гончаренко встретился с руководством ЦСКА
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Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко провел встречу с руководством клуба, на которой обсудил будущее. Окончательное решение по белорусскому специалисту принято не было, сообщает СЭ.В источнике
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Подробнее о событии
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СМИ: Гончаренко провёл переговоры с ЦСКА

RT на русском 10:43
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Гончаренко поговорил с руководством ЦСКА о своем будущем

Спорт-Экспресс 09:50
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Гончаренко пообщался с руководством ЦСКА о своем будущем. Решение пока не принято

Sports.ru 10:27
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