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Гончаренко высказался о продлении контракта с ЦСКА
Rostov gazeta
  • Piter.tv0:46
  • Городовой0:52
Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал продление контракта с клубом.В источнике
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Подробнее о событии
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«Он талантливый парень». Сёмин поздравил Гончаренко с продлением контракта с ЦСКА

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