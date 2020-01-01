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Гончаренко заявил, что продление контракта с ЦСКА было чисто техническим моментом
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Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал продление контракта с армейцами.В источнике
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Виктор Ганчаренко: «Еще до карантина обсудил вопрос о новом контракте. Сейчас был технический момент»

Матч ТВ 16:20
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Виктор Ганчаренко: «Еще до карантина обсудил вопрос о новом контракте. Сейчас был технический момент»

Sportbox.RU 16:20
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Гончаренко заявил, что продление контракта с ЦСКА было чисто техническим моментом

RT на русском 15:44
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