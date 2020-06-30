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Гончаренко рассказал об атмосфере в ЦСКА перед дерби со «Спартаком»
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Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал об атмосфере в команде перед матчем 25-го тура чемпионата России против столичного "Спартака".В источнике
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