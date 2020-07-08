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Квят объяснил, почему не встал на колено на Гран-при Австрии
Motorsport.com Россия
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Российский пилот команды Alpha Tauri Даниил Квят объяснил, почему не встал на колено перед стартом Гран-при Австрии в знак борьбы с расизмом.В источнике
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Подробнее о событии
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«Русский менталитет» Квята связали со страхом: Почему гонщик не встал на колени, как другие?

Царьград 08:08 
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Даниил Квят об отказе встать на одно колено: «Скажем так, это противоречит моему менталитету»

Sports.ru 04:09
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Квят объяснил, почему он не встал на одно колено перед Гран-при Австрии

Sport.ru 04:00
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