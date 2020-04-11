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«Городея» обыграла минское «Динамо» в чемпионате Беларуси
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В матче 4-го тура чемпионата Беларуси "Городея" обыграла минское "Динамо". Победный гол забил российский футболист Сергей Архипов.В источнике
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Гол россиянина Архипова помог «Городее» обыграть «Динамо» в чемпионате Белоруссии

RT на русском 13:28
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«Городея» обыграла «Динамо» Гуренко, гол забил россиянин Архипов

Спорт-Экспресс 13:13
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Гол россиянина Архипова принес «Городее» победу над минским «Динамо»

Sport24.ru 13:08 
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