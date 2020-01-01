Городея — Слуцк 3:0

«Городея» выиграла у «Слуцка» (3:0) в матче 13-го тура чемпионата Белоруссии. В составе победителей дубль оформил российский нападающий Сергей Архипов. Еще один мяч в активе Кирилла Павлючека.