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Бывший президент «Ротора» уверен в победе команды над «Спартаком»
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Функционер уверен, что "Ротор" крупно обыграет "Спартак".В источнике
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Горюнов заявил, что «Ротор» «порвет» московский «Спартак»

ProstoProSport 05:41 
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Горюнов: «Спартаку» в матче с «Ротором» не поможет даже Месси

Metaratings 05:22
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Горюнов: «„Ротор“ порвёт „Спартак“. Даже если Месси привезёте — бесполезно»

Евро-футбол.ру 04:44
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