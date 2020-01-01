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Горюнов уверен в победе «Ротора» над «Спартаком» в матче РПЛ
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Бывший президент волгоградского «Ротора» Владимир Горюнов поделился ожиданиями от матча команды с московским «Спартаком» в рамках пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).В источнике
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Горюнов уверен в победе «Ротора» над «Спартаком» в матче РПЛ

RT на русском 07:42
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Горюнов: «Спартаку» в матче с «Ротором» не поможет даже Месси

Metaratings 05:22
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Горюнов: «„Ротор“ порвёт „Спартак“. Даже если Месси привезёте — бесполезно»

Евро-футбол.ру 04:44
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