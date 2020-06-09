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Бомбардир.руБомбардир.ру
Госсовет Франции отменил вылет «Амьена» и «Тулузы» из Лиги 1
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Государственный совет Франции отменил решение Лиги 1 о вылете «Амьена» и «Тулузы» по итогам досрочно завершенного сезона национального чемпионата. Согласно решению инстанции, сезон доигран не будет, но «Тулуза» и «Амьен» сохранят свое место в высшем дивизионе.В источнике
С чего всё начиналось
Государственный совет Франции принял решение отклонить апелляцию о досрочном завершении национального первенства страны по футболу, сообщает пресс-служба организации.
Газета.Ru 11:35
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«Амьен» и «Тулуза» могут сохранить прописку в элитном дивизионе после досрочного завершения чемпионата Франции

Sport.ru 11:58
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«Амьен» и «Тулуза» могут остаться в Лиге 1 по итогам досрочно завершенного чемпионата Франции

Sport24.ru 11:30 
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«Амьен» и «Тулуза» могут остаться в Лиге 1

Чемпионат 11:03
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