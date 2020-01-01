Градский: «Зенит» не победил бы «Спартак» без помощи судей

Очень странно, что «Спартак», который состоит в основном из молодежи вдруг вышел, и сыграл на равных с чемпионом. «Зенит» не победил бы «Спартак» без помощи судей.