«Гранада» одержала волевую победу над «Хетафе»

В матче 28-го тура чемпионата Испании "Хетафе" одержал победу над "Гранадой". Встреча завершилась со счетом 2:1. "Гранада" набрала 41 очко и поднялась на 8-е место в турнирной таблице Ла Лиги.