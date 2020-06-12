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«Гранада» одержала волевую победу над «Хетафе»
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В матче 28-го тура чемпионата Испании "Хетафе" одержал победу над "Гранадой". Встреча завершилась со счетом 2:1. "Гранада" набрала 41 очко и поднялась на 8-е место в турнирной таблице Ла Лиги.В источнике
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Примера. «Гранада» дожимает «Хетафе» и другие матчи 28-го тура

Sport.ru 16:57
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Дубль Карлоса Фернандеса принес «Гранаде» победу над «Хетафе»

Sport24.ru 15:31 
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«Гранада» одержала волевую победу в матче Примеры с «Хетафе»

Чемпионат 15:29
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