«Гранада» обыграла «Хетафе», Фернандес сделал дубль

«Гранада» выиграла у «Хетафе» (2:1) в матче 28-го тура чемпионата Испании. В составе победителей дубль сделал Карлос Фернандес. У гостей голом отметился Давид Тимор.