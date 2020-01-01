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«Гранада» обыграла «Хетафе», Фернандес сделал дубль
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«Гранада» выиграла у «Хетафе» (2:1) в матче 28-го тура чемпионата Испании. В составе победителей дубль сделал Карлос Фернандес. У гостей голом отметился Давид Тимор.В источнике
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Примера. «Гранада» дожимает «Хетафе» и другие матчи 28-го тура

Sport.ru вчера в 16:57
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«Гранада» одержала волевую победу в матче Примеры с «Хетафе»

Чемпионат вчера в 15:29
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Дубль Фернандеса принес «Гранаде» победу над «Хетафе»

Матч ТВ вчера в 15:29
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