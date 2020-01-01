НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавное«Ювентус» вышел в финал Кубка ИталииКокорин признался, что тюрьма ничему его не научила«Зенит» заинтересован в приобретении форварда «Ривер Плейт»Плющенко рассказал о том, что Трусова сделала четверной риттбергер«Валенсия» Черышева упустила победу над «Леванте»Спорт-Экспресс«Гранада» обыграла «Хетафе», Фернандес сделал дубльВести.Ru9Вести.RuFootballHDBookmaker-ratings.ruNEWS.am SportODDS.ruSoccernews.ruMetaratingsЕвро-футбол.руНева Спорт«Гранада» выиграла у «Хетафе» (2:1) в матче 28-го тура чемпионата Испании. В составе победителей дубль сделал Карлос Фернандес. У гостей голом отметился Давид Тимор.В источнике КомментироватьПодробнее о событии Примера. «Гранада» дожимает «Хетафе» и другие матчи 28-го тураSport.ru вчера в 16:57«Гранада» одержала волевую победу в матче Примеры с «Хетафе»Чемпионат вчера в 15:29Дубль Фернандеса принес «Гранаде» победу над «Хетафе»Матч ТВ вчера в 15:29рекламаГлавное«Ювентус» вышел в финал Кубка ИталииКокорин признался, что тюрьма ничему его не научила«Зенит» заинтересован в приобретении форварда «Ривер Плейт»Плющенко рассказал о том, что Трусова сделала четверной риттбергер«Валенсия» Черышева упустила победу над «Леванте»Новости