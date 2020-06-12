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«Гранада» обыграла «Хетафе», Фернандес сделал дубль
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«Гранада» выиграла у «Хетафе» (2:1) в матче 28-го тура чемпионата Испании. В составе победителей дубль сделал Карлос Фернандес. У гостей голом отметился Давид Тимор.В источнике
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Дубль Карлоса Фернандеса принес «Гранаде» победу над «Хетафе»

Sport24.ru 15:31 
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«Гранада» победила «Хетафе» благодаря дублю Карлоса Фернандеса

Советский спорт 15:29
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«Гранада» одержала волевую победу в матче Примеры с «Хетафе»

Чемпионат 15:29
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