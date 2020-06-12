НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавноеЮвентус — Милан 0:0 (Перерыв)Кокорин рассказал, где хотел бы продолжить карьеруТрусова исполнила новый четверной прыжок — ПлющенкоГеркус: Мещеряков был против перехода Дзюбы в «Локомотив»Черышев не попал в стартовый состав «Валенсии» на матч с «Леванте»Спорт-Экспресс«Гранада» обыграла «Хетафе», Фернандес сделал дубльFootballHD6FootballHDBookmaker-ratings.ruNEWS.am SportODDS.ruSoccernews.ruMetaratings«Гранада» выиграла у «Хетафе» (2:1) в матче 28-го тура чемпионата Испании. В составе победителей дубль сделал Карлос Фернандес. У гостей голом отметился Давид Тимор.В источнике КомментироватьПодробнее о событии Дубль Карлоса Фернандеса принес «Гранаде» победу над «Хетафе»Sport24.ru 15:31 «Гранада» победила «Хетафе» благодаря дублю Карлоса ФернандесаСоветский спорт 15:29«Гранада» одержала волевую победу в матче Примеры с «Хетафе»Чемпионат 15:29рекламаГлавноеЮвентус — Милан 0:0 (Перерыв)Кокорин рассказал, где хотел бы продолжить карьеруТрусова исполнила новый четверной прыжок — ПлющенкоГеркус: Мещеряков был против перехода Дзюбы в «Локомотив»Черышев не попал в стартовый состав «Валенсии» на матч с «Леванте»Новости