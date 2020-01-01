НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавное«Ювентус» сыграл вничью с «Миланом» и вышел в финал Кубка Италии«Валенсия» упустила победу в матче с «Леванте»Кокорин назвал своим приоритетом переезд в ЕвропуСКА, «Трактор» и «Металлург» совершили крупный обменДве школы получили выплаты за переход Головина из ЦСКА в «Монако»Спорт-Экспресс«Гранада» обыграла «Хетафе», Фернандес сделал дубльВести.Ru9Вести.RuFootballHDBookmaker-ratings.ruNEWS.am SportODDS.ruSoccernews.ruMetaratingsЕвро-футбол.руНева Спорт«Гранада» выиграла у «Хетафе» (2:1) в матче 28-го тура чемпионата Испании. В составе победителей дубль сделал Карлос Фернандес. У гостей голом отметился Давид Тимор.В источнике КомментироватьПодробнее о событии Примера. «Гранада» дожимает «Хетафе» и другие матчи 28-го тураSport.ru 16:57«Гранада» одержала волевую победу в матче Примеры с «Хетафе»Чемпионат 15:29Дубль Фернандеса принес «Гранаде» победу над «Хетафе»Матч ТВ 15:29рекламаГлавное«Ювентус» сыграл вничью с «Миланом» и вышел в финал Кубка Италии«Валенсия» упустила победу в матче с «Леванте»Кокорин назвал своим приоритетом переезд в ЕвропуСКА, «Трактор» и «Металлург» совершили крупный обменДве школы получили выплаты за переход Головина из ЦСКА в «Монако»Новости