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«Реал Сосьедад» дома проиграл «Гранаде»
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В матче 35-го тура испанской Ла Лиги "Реал Сосьедад" потерпел поражение от "Гранады". Встреча завершилась со счетом 2:3.В источнике
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«Гранада» обыграла «Реал Сосьедад» в голевом матче

Матч ТВ вчера в 15:36
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«Гранада» вырвала победу в матче с «Реалом Сосьедад»

Спорт-Экспресс вчера в 15:30
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«Реал Сосьедад» дома проиграл «Гранаде»

Футбол России вчера в 15:37
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