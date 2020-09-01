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«Гранада» подписала полузащитника «Реала»
Матч ТВ
  • Матч ТВ
«Реал» пожелал хавбеку успехов в новом клубе. Соро подписал контракт с «Гранадой» до лета 2025 года. Соро перешёл в «Реал» летом 2019 года из «Сарагосы» за € 2,5 млн.В источнике
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Альберт Соро сменил «Реал» на «Гранаду»

Матч ТВ 16:24
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Альберт Соро сменил «Реал» на «Гранаду»

Sportbox.RU 16:24
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«Гранада» подписала вингера «Реала» Альберто Соро

Sport24.ru 16:08 
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