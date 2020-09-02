НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеМатч-центрФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавное«Манчестер Сити» согласовал контракт с Месси на €700 млн«Ювентус» согласовал контракт с Суаресом«Фрайбург» интересуется полузащитником «Спартака» ТилемКучерова травмировал игрок «Бостона» в ходе матча НХЛМосковское «Динамо» сыграет с тбилисским «Локомотивом» в Лиге ЕвропыЧемпионат«Гранада» подписала полузащитника «Реала»ODDS.ru4ODDS.ruFootballHDМатч ТВГазета.Ru«Реал» пожелал хавбеку успехов в новом клубе. Соро подписал контракт с «Гранадой» до лета 2025 года. Соро перешёл в «Реал» летом 2019 года из «Сарагосы» за € 2,5 млн.В источнике КомментироватьПодробнее о событии «Гранада» подписала хавбека «Реала»ODDS.ru 03:27«Гранада» подписала вингера «Реала»Газета.Ru 03:09Альберт Соро сменил «Реал» на «Гранаду»Матч ТВ вчера в 16:24рекламаГлавное«Манчестер Сити» согласовал контракт с Месси на €700 млн«Ювентус» согласовал контракт с Суаресом«Фрайбург» интересуется полузащитником «Спартака» ТилемКучерова травмировал игрок «Бостона» в ходе матча НХЛМосковское «Динамо» сыграет с тбилисским «Локомотивом» в Лиге ЕвропыНовости