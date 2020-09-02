«Гранада» подписала полузащитника «Реала»

«Реал» пожелал хавбеку успехов в новом клубе. Соро подписал контракт с «Гранадой» до лета 2025 года. Соро перешёл в «Реал» летом 2019 года из «Сарагосы» за € 2,5 млн.