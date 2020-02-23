«Гранада» разгромила «Осасуну» в гостях

«Гранада» на выезде нанесла крупное поражение «Осасуне» в матче 25-го тура чемпионата Испании. Встреча завершилась со счетом 3:0. Голами отметились Димитри Фулкье и Дарвин Мачис, оформивший дубль.