НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
Sportbox.RUSportbox.RU
«Гранада» разгромила «Осасуну» в гостях
Soccernews.ru
  • Soccernews.ru
  • FootballHD
«Гранада» на выезде нанесла крупное поражение «Осасуне» в матче 25-го тура чемпионата Испании. Встреча завершилась со счетом 3:0. Голами отметились Димитри Фулкье и Дарвин Мачис, оформивший дубль.В источнике
Подробнее о событии
alt

Дубль Мачиса помог «Гранаде» разгромить «Осасуну»

Sport24.ru 08:23 
alt

«Осасуна» на своем поле крупно проиграла «Гранаде»

Советский спорт 07:59 
alt

«Гранада» разгромила «Осасуну» в матче чемпионата Испании по футболу

РИА Новости 07:56
реклама
Главное
Новости