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«Гранада» ушла от поражения в гостевом матче с «Бетисом»
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«Бетис» на своем поле принимал «Гранаду» в матче 29-го тура чемпионата Испании.В источнике
Подробнее о событии
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«Гранада» ушла от поражения в гостевом матче с «Бетисом»

Матч ТВ 18:31
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«Гранада» в дополнительное время вырвала ничью в гостях у «Бетиса»

Евро-футбол.ру 18:03
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Гол Сольдадо на 91-й минуте спас «Гранаду» от поражения

Спорт-Экспресс 18:02
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