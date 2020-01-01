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Андреас Гранквист назвал трёх самых сильных партнёров по «Краснодару»
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Бывший защитник «Краснодара» Андреас Гранквист, ныне выступающий за «Хельсинборг», назвал самых сильных футболистов, с которым играл в стане «быков».В источнике
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