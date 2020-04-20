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Евро-футбол.руЕвро-футбол.ру
Гравина: «Не хочу быть гробовщиком итальянского футбола»
Sputnik Армения
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  • Евро-футбол.ру
  • Газета.Ru
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Президент итальянской федерации футбола Габриэле Гравина поведал о том, когда может возобновиться розыгрыш Серии А сезона-2019/2020.В источнике
Подробнее о событии
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Гравина: «Не хочу быть гробовщиком итальянского футбола»

Евро-футбол.ру 02:44
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Глава FIGC: не могу быть гробовщиком итальянского футбола

Газета.Ru 02:20
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Глава Федерации футбола Италии: «Не могу быть гробовщиком итальянского футбола»

Sport24.ru 01:01 
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