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«Тамбов» договорился о переходе двух игроков «Краснодара»
Футбол России
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В минувшем сезоне 25-летний Грицаенко выступал за "Тамбов" на правах аренды, провел за клуб 19 матчей и забил один гол. На счету 24-летнего Онугхи три матча за "Краснодар".В источнике
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