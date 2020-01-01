Григорий Иванов: «Урал» усложнил себе жизнь, проиграв «Сочи»

Президент «Урала» Григорий Иванов после поражения от «Сочи» (0:2) в рамках 21-го тура Тинькофф РПЛ заявил, что южанам в этом матче повезло, а также раскритиковал своих игроков.