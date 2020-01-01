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Григорий Иванов: «Урал» усложнил себе жизнь, проиграв «Сочи»
Матч ТВ
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Президент «Урала» Григорий Иванов после поражения от «Сочи» (0:2) в рамках 21-го тура Тинькофф РПЛ заявил, что южанам в этом матче повезло, а также раскритиковал своих игроков.В источнике
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Григорий Иванов: «„Сочи“ просто повезло»

Футбол на Куличках 13:12
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Григорий Иванов: «Урал» усложнил себе жизнь, проиграв «Сочи»

Матч ТВ 13:09
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Григорий Иванов: «Урал» усложнил себе жизнь, проиграв «Сочи»

Sportbox.RU 13:09
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