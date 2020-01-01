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Григорян рассказал, что его поразило в новичке «Спартака» Соболеве
Soccernews.ru
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29 января «Спартак» объявил об аренде нападающего «Крыльев Советов» Александра Соболева.В источнике
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