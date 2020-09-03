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Газета.RuГазета.Ru
Гризманн: надеемся, что Месси останется в «Барселоне»
Газета.Ru
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  • Sports.ru
Футболист "Барселоны" Антуан Гризманн высказался о возможном уходе Лионеля Месси из команды, передает Lequipe.В источнике
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Форвард «Барсы» Гризманн: «Все мы надеемся, что Месси останется»

REGNUM 16:07
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Гризманн: надеемся, что Месси останется в «Барселоне»

Газета.Ru 16:07
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Антуан Гризманн: «Игроки „Барсы“ надеются, что Месси останется. Нам мало что известно»

Sports.ru 15:57
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