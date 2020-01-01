НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
Soccer.ruSoccer.ru
Гризманн не собирается покидать «Барселону»
Soccernews.ru
  • Soccernews.ru
  • Metaratings
  • Матч ТВ
По информации Marca, нападающий "Барселоны" Антуан Гризманн не собирается покидать каталонский клуб в ближайшее трансферное окно.В источнике
Подробнее о событии
alt

Гризманн не планирует покидать «Барселону»

Евро-футбол.ру 08:40
alt

Гризманн не собирается покидать «Барселону»

Soccer.ru 08:21 
alt

Гризманн не хочет уходить из «Барселоны»

Sport.ru 08:00
реклама
Главное
Новости