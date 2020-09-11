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Гризманн сменил игровой номер в «Барселоне»
Soccernews.ru
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«Барселона» объявила о смене игрового номера нападающим Антуаном Гризманном. 29-летний француз в новом сезоне будет выходить на поле в футболке с цифрой 7 на спине.В источнике
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Гризманн сменил игровой номер в «Барселоне»

Спорт-Экспресс 17:27
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Коутиньо заявил Гризманну, что тот не достоин носить футболку «Барселоны» с седьмым номером

Евро-футбол.ру 17:26
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Форвард «Барселоны» Гризманн сменил игровой номер

Газета.Ru 12:54
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