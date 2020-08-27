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Гризманн хотел уйти из «Барселоны», но Куман убедил его остаться
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Бывший агент форварда «Барселоны» Антуана Гризманна Эрик Олатс рассказал о планах француза по поводу своей карьеры.В источнике
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Гризманн собирался уйти из «Барселоны», но его отговорил Куман

Матч ТВ 15:41
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Агент: «Гризманн хотел уйти из „Барселоны“, но Куман его переубедил»

Sport24.ru 15:40 
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Агент: Гризманн хотел уйти из «Барселоны», но Куман убедил его остаться

Чемпионат 15:16
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