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Гризманн взял 7-й номер в «Барселоне»
Soccernews.ru
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Форвард «Барселоны» Антуан Гризманн сменил игровой номер. 29-летний француз будет выступать под седьмым номером, который принадлежал Филиппе Коутиньо.В источнике
Подробнее о событии
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Гризманн будет выступать в «Барселоне» под 7-м номером, который принадлежал Коутиньо

Футбол России 12:30
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Гризманн взял в «Барселоне» седьмой номер. Раньше под ним играл Коутиньо

Бомбардир.ру 12:25
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Гризманн сменит игровой номер в «Барселоне»

Soccernews.ru 12:10
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