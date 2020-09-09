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Гризманн заявил, что не намерен покидать «Барселону»
Газета.Ru
  • Газета.Ru
Французский форвард Антуан Гризманн заверил, что не планирует покидать «Барселону» после первого сезона на «Камп Ноу». Футболист утверждает, что чувствует себя комфортно в «Барселоне».В источнике
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Гризманн рассказал о своем будущем в «Барселоне»

RuNews24.ru 07:18
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Гризманн заявил, что не намерен покидать «Барселону»

Bobsoccer 07:08
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Гризманн рассказал о своём будущем в «Барселоне»

Евро-футбол.ру 06:37
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