Гризманн заявил, что не намерен покидать «Барселону»

Французский форвард Антуан Гризманн заверил, что не планирует покидать «Барселону» после первого сезона на «Камп Ноу». Футболист утверждает, что чувствует себя комфортно в «Барселоне».