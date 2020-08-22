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«Ахмат» победил «Химки», забив два гола за две минуты
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Талалаеву вручили медаль за второе место "Химок" в ФНЛ Чемпионат России, 4 тур "Химки" - "Ахмат" 1:2 Голы: Данилкин, 22 - Ильин, 73, Тимофеев, 74.В источнике
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Полузащитник «Ахмата» Тимофеев стал лучшим игроком матча с «Химками»

Матч ТВ 11:07
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«Ахмат» победил «Химки», забив два гола за две минуты

Футбол России 10:54
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«Химки» — «Ахмат» — 1:2. Видеообзор матча

Sport24.ru 11:48 
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