«Ахмат» победил «Химки», забив два гола за две минуты

Талалаеву вручили медаль за второе место "Химок" в ФНЛ Чемпионат России, 4 тур "Химки" - "Ахмат" 1:2 Голы: Данилкин, 22 - Ильин, 73, Тимофеев, 74. В источнике