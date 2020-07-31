Тарасова объяснила уход Косторной от Тутберидзе

Уход чемпионки Европы по фигурному катанию Алены Косторной от тренера Этери Тутберидзе может быть связан с планами спортсменки на Олимпиаду-2022 в Пекине. Об этом заявила заслуженный тренер России Татьяна Тарасова в пятницу, 31 июля.