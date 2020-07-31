Тарасова объяснила уход Косторной от Тутберидзе
Уход чемпионки Европы по фигурному катанию Алены Косторной от тренера Этери Тутберидзе может быть связан с планами спортсменки на Олимпиаду-2022 в Пекине. Об этом заявила заслуженный тренер России Татьяна Тарасова в пятницу, 31 июля.В источнике
С чего всё начиналось
Новость сообщила сама Тутберидзе в своём инстаграме, после чего дала интервью ТАСС, где сообщила в подробностях о том, как её тренерский штаб воспринял эту ситуацию.
Комсомольская правда 17:23