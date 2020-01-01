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Грушевский назвал Казарцева и Еськова сумасшедшими
Спорт-Экспресс
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Известный актёр и болельщик ЦСКА Михаил Грушевский жёстко высказался о судействе Василия Казарцева и Алексея Еськова в матче «Спартак» — «Сочи» (2:2).В источнике
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