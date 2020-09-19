Грузинский политик назвал победу в футбольном матче местью России
Грузинский политик Леван Бердзенишвили считает победу тбилисского "Локомотива" над московским "Динамо" в квалификационном раунде Лиги Европы местью России "за все". Его мнение опубликовано на сайте popsport.com.В источнике Мы счастливы! Это месть за все: за аннексию, за признание оккупированных территорий. Радость от этой победы вызвана 70-летним существованием с ними в одной стране. Нас обманывали два века. Россия — худший сосед.Lenta.ru04:10