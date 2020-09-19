НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
Матч-центр
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Ещё по теме
Главное
РИА НовостиРИА Новости
Грузинский политик назвал победу в футбольном матче местью России
RT на русском
  • RT на русском
  • Российский Диалог
  • Футбол России
  • Газета.Ru
  • РБК спорт
  • ФАН
  • Моя Москва.онлайн
  • Sports.ru
  • ПолитРоссия
  • Bookmaker-ratings.ru
  • Ruposters.ru
Грузинский политик Леван Бердзенишвили считает победу тбилисского "Локомотива" над московским "Динамо" в квалификационном раунде Лиги Европы местью России "за все". Его мнение опубликовано на сайте popsport.com.В источнике
32
Леван Бердзенишвили
грузинский политик
Мы счастливы! Это месть за все: за аннексию, за признание оккупированных территорий. Радость от этой победы вызвана 70-летним существованием с ними в одной стране. Нас обманывали два века. Россия — худший сосед.Lenta.ru04:10
Подробнее о событии
alt

В Госдуме ответили назвавшему проигрыш «Динамо» местью России политику из Грузии

Lenta.ru 10:44
alt

Лебедев ответил на слова грузинского политика, назвавшего поражение «Динамо» местью России

Чемпионат 07:59
alt

Грузинский политик назвал победу в футбольном матче местью России

РИА Новости 06:03
реклама
Ещё по теме
Главное
Новости