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Губернатор Петербурга сравнил «Зенит» и «Спартак»
Спорт уик-энд
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Губернатор Петербурга Александр Беглов вспомнил в 95-й день рождения «Зенита» про его противостояние со «Спартаком».В источнике
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Губернатор Санкт-Петербурга: «В России две по-настоящему народные команды — „Зенит“ и „Спартак“»

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Губернатор Петербурга сравнил «Зенит» и «Спартак»

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