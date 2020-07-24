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Губернатор Подмосковья обратился к «Химкам» перед финалом Кубка России
Химкинские новости
  • Телеканал 360°1:46
Губернатор Московской области Андрей Воробьев пожелал футболистам «Химок» удачи в предстоящем финале Олимп-Кубка России против «Зенита».В источнике
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Андрей Воробьев
российский политик
Хочу к вам обратиться, поддержать, такое знаковое событие, для многих экспертов неожиданное. Никто не думал, что такая дерзкая и талантливая молодежь может дойти до финала Кубка страны. Вы большие молодцы, завтра игра, и мне кажется, что если кто должен переживать, то точно не вы.РИА Новостивчера в 04:45
С чего всё начиналось
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«Главное — настроиться на битву»: губернатор Подмосковья пожелал удачи «Химкам» перед финалом Кубка России

Уже завтра подмосковные «Химки» выйдут на поле против петербургского «Зенита» в финале Кубка России. Губернатор Московской области Андрей Воробьев накануне игры пожелал футболистам удачи.
Телеканал 360° вчера в 03:22
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Губернатор Подмосковья обратился к «Химкам» перед финалом Кубка России

Матч ТВ 02:07
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Губернатор Подмосковья дал напутствие ФК «Химки» перед игрой с «Зенитом»

Говорит Москва вчера в 10:55
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Бейтесь ради победы. Губернатор пожелал ФК «Химки» удачи в финале Кубка России

Подмосковье Сегодня вчера в 09:51
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