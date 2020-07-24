Губернатор Подмосковья обратился к «Химкам» перед финалом Кубка России
Губернатор Московской области Андрей Воробьев пожелал футболистам «Химок» удачи в предстоящем финале Олимп-Кубка России против «Зенита».В источнике Хочу к вам обратиться, поддержать, такое знаковое событие, для многих экспертов неожиданное. Никто не думал, что такая дерзкая и талантливая молодежь может дойти до финала Кубка страны. Вы большие молодцы, завтра игра, и мне кажется, что если кто должен переживать, то точно не вы.РИА Новостивчера в 04:45
С чего всё начиналось
Уже завтра подмосковные «Химки» выйдут на поле против петербургского «Зенита» в финале Кубка России. Губернатор Московской области Андрей Воробьев накануне игры пожелал футболистам удачи.
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