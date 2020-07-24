Андрей Воробьев российский политик

Хочу к вам обратиться, поддержать, такое знаковое событие, для многих экспертов неожиданное. Никто не думал, что такая дерзкая и талантливая молодежь может дойти до финала Кубка страны. Вы большие молодцы, завтра игра, и мне кажется, что если кто должен переживать, то точно не вы.

РИА Новости

вчера в 04:45