НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
Матч-центр
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
MetaratingsMetaratings
Губернатор жестко раскритиковал руководство «Крыльев Советов»
Metaratings
  • Metaratings
  • Спорт-Экспресс
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел совещание по ситуации в «Крыльях Советов». Глава региона обратился к генеральному директору клуба Виталию Шашкову.В источнике
Подробнее о событии
alt

Самарский губернатор жёстко раскритиковал руководство «Крыльев Советов»

News.ru 11:44
alt

«Вам в клубе делать нечего». Губернатор Самарской области - руководству «Крыльев»

Футбол России 11:36
alt

Губернатор жестко раскритиковал руководство «Крыльев Советов»

Metaratings 11:14
реклама
Главное
Новости