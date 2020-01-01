Губерниев: Надеюсь, наш футбол не дойдёт до уровня лиги Ватикана
По словам Губерниева, уровень нашего футбола давно падает и сейчас находится наравне с Израилем и Македонией. Но есть положительные перспективы после чемпионата мира — многие молодые и талантливые игроки готовы выступать и показывать результат.В источнике
С чего всё начиналось
Надеюсь, не дойдём до чемпионата Ватикана. Но сейчас, поскольку футбол является мощной объединительной силой, особенно после чемпионата мира, радует сборная, есть игроки молодые. Нам сейчас важно от дна оттолкнуться и начать поступательное движение вверх.