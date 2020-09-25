Надеюсь, не дойдём до чемпионата Ватикана. Но сейчас, поскольку футбол является мощной объединительной силой, особенно после чемпионата мира, радует сборная, есть игроки молодые. Нам сейчас важно от дна оттолкнуться и начать поступательное движение вверх.