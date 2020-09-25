НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
Матч-центр
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Ещё по теме
Главное
Kadara.ruKadara.ru
Губерниев: Надеюсь, наш футбол не дойдёт до уровня лиги Ватикана
ГЛАС.RU
  • CT news0:57
По словам Губерниева, уровень нашего футбола давно падает и сейчас находится наравне с Израилем и Македонией. Но есть положительные перспективы после чемпионата мира — многие молодые и талантливые игроки готовы выступать и показывать результат.В источнике
2
С чего всё начиналось
alt

Губерниев: дальше падать невозможно. Надеюсь, наш футбол не дойдёт до уровня лиги Ватикана

Надеюсь, не дойдём до чемпионата Ватикана. Но сейчас, поскольку футбол является мощной объединительной силой, особенно после чемпионата мира, радует сборная, есть игроки молодые. Нам сейчас важно от дна оттолкнуться и начать поступательное движение вверх.
Чемпионат 04:32
Подробнее о событии
alt

Губерниев: «Надеюсь, наш футбол не дойдет до чемпионата Ватиканана»

CT news 06:47
alt

Губерниев – о вылете «Динамо» и «Ростова»: Надеюсь, наш футбол не дойдет до уровня лиги Ватикана

Спорт день за днем 05:40
alt

Губерниев о российском футболе: надеюсь, не дойдём до уровня Ватикана

ГЛАС.RU 05:04
реклама
Ещё по теме
Главное
Новости