Губерниев: Надеюсь, наш футбол не дойдёт до уровня лиги Ватикана
Напомним, "динамовцы" и "ростовчане" вылетели из Лиги Европы после первого же проведённого матча. Губерниев заявил, что уровень нашего футбола в последние годы упал.В источнике
С чего всё начиналось
Надеюсь, не дойдём до чемпионата Ватикана. Но сейчас, поскольку футбол является мощной объединительной силой, особенно после чемпионата мира, радует сборная, есть игроки молодые. Нам сейчас важно от дна оттолкнуться и начать поступательное движение вверх.