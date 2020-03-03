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Губерниев: Родченков подделал подписи в делах российских биатлонисток
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Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков подделал подписи на документах по делу российских биатлонисток Ольги Вилухиной, Яны Романовой и Ольги Зайцевой, заявил телеведущий и комментатор Дмитрий Губерниев.В источнике
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С чего всё начиналось
На своей странице в Интаграм Губерниев, рассказывая о дальнейших выступлениях наших биатлонистов в нынешнем году, коснулся и темы подписей Родченкова, которые оказались поддельными.
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