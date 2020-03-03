Губерниев: Родченков подделал подписи в делах российских биатлонисток
Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков подделал подписи на документах по делу российских биатлонисток Ольги Вилухиной, Яны Романовой и Ольги Зайцевой, заявил телеведущий и комментатор Дмитрий Губерниев.В источнике
С чего всё начиналось
На своей странице в Интаграм Губерниев, рассказывая о дальнейших выступлениях наших биатлонистов в нынешнем году, коснулся и темы подписей Родченкова, которые оказались поддельными.