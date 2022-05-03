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Губерниев назвал Унаи Эмери отличным тренером

Спортивный тележурналист Дмитрий Губерниев в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказался о главном тренере «Вильярреала» Унаи Эмери.
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Напомним, что Эмери в 2012 году возглавлял “Спартак”.
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В финале "Ливерпуль" сыграет либо с "Манчестер Сити", либо с мадридским "Реалом".
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Артём Дзюба будучи игроком московской команды назвал Унаи “тренеришкой”.
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