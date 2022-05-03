Спорт-ЭкспрессГуберниев назвал Унаи Эмери отличным тренеромСпортивный тележурналист Дмитрий Губерниев в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказался о главном тренере «Вильярреала» Унаи Эмери.Спорт-ЭкспрессНапомним, что Эмери в 2012 году возглавлял “Спартак”.BetassistВ финале "Ливерпуль" сыграет либо с "Манчестер Сити", либо с мадридским "Реалом".Sport.ruАртём Дзюба будучи игроком московской команды назвал Унаи “тренеришкой”.BetassistЧитать далееСвернутьBetassistПодробнее о событииГуберниев заявил, что Унаи Эмери вырос как тренерBetassist23:00Губерниев: Эмери взялся за учебники и стал отличным тренеромRT-спорт17:25Губерниев: «Эмери стал отличным тренером, а Дзюба остался просто легендарным футболистом»Sport.ru17:05Губерниев назвал Унаи Эмери отличным тренеромСпорт-Экспрессвчера в 16:52Показать ещёОценить1