Губерниев отреагировал на лишение Устюгова золота ОИ-2014

Ранее Международный союз биатлонистов сообщил о лишении Евгения Устюгова медали в Сочи и дисквалификации на два года. Вместе с ним в эстафете первое место завоевали Алексей Волков, Дмитрий Малышко и Антон Шипулин. Теперь вся российская команда лишилась наград.