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Губерниев отреагировал на лишение Устюгова золота ОИ-2014
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Ранее Международный союз биатлонистов сообщил о лишении Евгения Устюгова медали в Сочи и дисквалификации на два года. Вместе с ним в эстафете первое место завоевали Алексей Волков, Дмитрий Малышко и Антон Шипулин. Теперь вся российская команда лишилась наград.В источнике
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Дмитрий Губерниев
Российский ведущий
Никогда такого не было и вот опять !!!! Биатлонист Евгений Устюгов дисквалифицирован за допинг, наша четвёрка лишена эстафетной победы в Сочи !!! Россия потеряла первое место по итогам зимних игр 2014 !!!!! Весело веселье - тяжело похмелье !!!!
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