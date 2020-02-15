Губерниев отреагировал на лишение Устюгова золота ОИ-2014
Ранее Международный союз биатлонистов сообщил о лишении Евгения Устюгова медали в Сочи и дисквалификации на два года. Вместе с ним в эстафете первое место завоевали Алексей Волков, Дмитрий Малышко и Антон Шипулин. Теперь вся российская команда лишилась наград.В источнике Никогда такого не было и вот опять !!!! Биатлонист Евгений Устюгов дисквалифицирован за допинг, наша четвёрка лишена эстафетной победы в Сочи !!! Россия потеряла первое место по итогам зимних игр 2014 !!!!! Весело веселье - тяжело похмелье !!!!