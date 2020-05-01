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Губерниев ответил Юрану фразой из советского кинофильма
Газета.Ru
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Известный российский телекомментатор Дмитрий Губерниев ответил на заявление главного тренера подмосковных «Химок» Сергея Юрана.В источнике
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Губерниев жестко ответил Юрану

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Губерниев - Юрану: пилите, Серёжа, пилите… они золотые

ODDS.ru 12:47
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Губерниев ответил Юрану: «Пилите, Серёжа, пилите… они золотые»

Нева Спорт 12:40
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