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Губерниев отреагировал на информацию о поддельных подписях Родченкова
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Известный комментатор Дмитрий Губерниев высказал своё мнение об информации, согласно которой Международный олимпийский комитет (МОК) в деле российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой представил документы с поддельными подписями Григория Родченкова.В источнике
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С чего всё начиналось
На своей странице в Интаграм Губерниев, рассказывая о дальнейших выступлениях наших биатлонистов в нынешнем году, коснулся и темы подписей Родченкова, которые оказались поддельными.
Суть событий 11:22
Подробнее о событии
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МОК отказался комментировать информацию о подделке подписей Родченкова

Известия 20:20
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Губерниев ответил на сообщения о поддельных подписях Родченкова

РБК 18:08
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В МОК отказались комментировать ситуацию с подделкой подписей Родченкова

Чемпионат 13:30
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