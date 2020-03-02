Губерниев отреагировал на информацию о поддельных подписях Родченкова
Известный комментатор Дмитрий Губерниев высказал своё мнение об информации, согласно которой Международный олимпийский комитет (МОК) в деле российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой представил документы с поддельными подписями Григория Родченкова.В источнике
С чего всё начиналось
На своей странице в Интаграм Губерниев, рассказывая о дальнейших выступлениях наших биатлонистов в нынешнем году, коснулся и темы подписей Родченкова, которые оказались поддельными.