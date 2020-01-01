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Губерниев поздравил Сёмина с днём рождения
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Комментатор Дмитрий Губерниев поздравил наставника «Локомотива» Юрия Сёмина, опытному специалисту исполнилось 73 года.В источнике
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Подробнее о событии
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Губерниев: «Желаю, чтобы все золото приближалось к Семину серебряной ланью и чтобы все попугаи славили тренера победителя!»

Бомбардир.ру 12:10
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«Чтобы все попугаи славили тренера-победителя!» Губерниев поздравил Сёмина с днём рождения

Чемпионат 12:04
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«Желаю, чтобы все говорящие попугаи мира славили прекрасного тренера-победителя». Губерниев оригинально поздравил Семина

Спорт день за днем 11:54
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