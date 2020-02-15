Губерниев прокомментировал лишение Устюгова золота зимних ОИ-2014
Спортивный телекомментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал ситуацию вокруг лишения биатлониста Евгения Устюгова золотой медали в зимних Олимпийских играх 2014 года в Сочи. Ранее в субботу стало известно, что 34-летний Устюгов был признан виновным в нарушении антидопинговых правил.В источнике Никогда такого не было и вот опять !!!! Биатлонист Евгений Устюгов дисквалифицирован за допинг, наша четвёрка лишена эстафетной победы в Сочи !!! Россия потеряла первое место по итогам зимних игр 2014 !!!!! Весело веселье - тяжело похмелье !!!!