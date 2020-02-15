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Губерниев прокомментировал лишение Устюгова золота зимних ОИ-2014
Replyua.net
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Спортивный телекомментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал ситуацию вокруг лишения биатлониста Евгения Устюгова золотой медали в зимних Олимпийских играх 2014 года в Сочи. Ранее в субботу стало известно, что 34-летний Устюгов был признан виновным в нарушении антидопинговых правил.В источнике
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Дмитрий Губерниев
Российский ведущий
Никогда такого не было и вот опять !!!! Биатлонист Евгений Устюгов дисквалифицирован за допинг, наша четвёрка лишена эстафетной победы в Сочи !!! Россия потеряла первое место по итогам зимних игр 2014 !!!!! Весело веселье - тяжело похмелье !!!!
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Губерниев прокомментировал лишение Устюгова золота на Играх в Сочи

РИА Новости 10:35
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Сборная России лишилась первого места в медальном зачёте Олимпиады 2014 года

Sport.ru 04:59
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Медальный зачет Сочи-2014 изменился в 8-й раз: у России – минус золото из-за бана Устюгова, Норвегия теперь лидер

Sports.ru 07:20
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